السلامي: التحالف الثلاثي غير قادر على ضمان الثلثين

2022/03/22 | 09:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو مجلس النواب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، عدم قدرة التحالف الثلاثي الحصول على الثلثين في ظل وجود الثلث المعطل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالَ السلامي في حوار اطعلت عليه /المعلومة/، إنه “لم تصل الاتفاقات إلى الدرجة القطعية أو الحسم التي بإمكانها تحقيق الكتلة الأكبر والذهاب بالتوافق على […]

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