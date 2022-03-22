واجه هتلر وبوتين.. مقتل أحد الناجين من الهولوكست في قصف روسي

2022/03/22 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم ادعاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أحد أهداف غزو قواته لأوكرانيا هو تخليص جارته الغربية من "الحركات النازية" بيد أن جنوده قتلوا أحد الناجين من المحرقة النازية" الهولوكوست"، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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