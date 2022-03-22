النزاهة توضح تفاصيل قرارالحكم الصادر بحق مسؤول في سلطة الطيران المدني

2022/03/22 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قرار الحكم الحضوريّ الذي يقضي بسجن مسؤولٍ في سلطة الطيران المدني بتهمة الرشوة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم) أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لمُدير القسم القانوني في سلطة الطيران المدني؛ لإقدامه على مساومة مُدير إحدى الشركات وطلب رشى منه".

وتابعت الدائرة، وفقا للبيان، أنَّ "قرار الحكم جاء وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على طلب مبالغ ماليَّةٍ؛ مقابل تمشية عقود شركة المُشتكي في مطار بغداد الدولي، إذ تمَّ ضبط مبلغٍ مقداره سبعة آلاف دولارٍ في داره يمثل مبلغ الرشوة المُسلَّم إليه من المُشتكي".

وأضافت إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن؛ استناداً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

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