اطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر اذار

2022/03/22 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

باشرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لشهر آذار الحالي . وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "دائرة المحاسبة استأنفتاليوم الثلاثاء إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات للشهر الحالي".

ودعت الدائرة بحسب البيان، " كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات بمراجعة مقر الوزارة / دائر المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل".

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