2022/03/22 | 09:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشرت وزارة المالية ،اليوم الثلاثاء ،اطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر آذار .وذكر بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز” أن”دائرة المحاسبة استأنفت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة لجميع الوزارات للشهر الحالي “.ودعت الدائرة وفقا للبيان “جميع وحدات الانفاق التابعة للوزارات بمراجعة مقر الوزارة/دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل”.

ظهرت المقالة النزاهة توضح تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مسؤول في سلطة الطيران المدني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توضح تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مسؤول في سلطة الطيران المدني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توضح تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مسؤول في سلطة الطيران المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).