2022/03/22 | 09:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفَت وزارة التربية، الثلاثاء، وجود أي إجراء لتغيير الدوام الحضوري في شهر رمضان المبارك من تقليص أو تقليل ساعات الدوام سواء كان للطلبة والتلاميذ أو للملاكات التربوية ببغداد والمحافظات.وقالَ المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة ماضية في إكمال الخطة الدراسية للعام 2021 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيتقلص دوام المدارس خلال شهر رمضان؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيتقلص دوام المدارس خلال شهر رمضان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).