2022/03/22 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحد مشاريعه الأكثر طموحًا حتى الآن، يعكس رسام المناظر الطبيعية، ستيفن وونغ، "مسار ماكلهوز" الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر في هونغ كونغ عبر 10 لوحات كبيرة الحجم وما يقارب الـ 40 عملاً صغيرًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا الرسام "يبني" لوحات المناظر الطبيعية مثل قطع لعبة الـ"ليغو") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا الرسام "يبني" لوحات المناظر الطبيعية مثل قطع لعبة الـ"ليغو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).