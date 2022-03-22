صحيفة رسمية: إيقاف المالية للعلاوات والترفيعات مخالفة إجرائية

2022/03/22 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ترى أوساط قانونية مطلعة أن إيقاف وزارة المالية لحركة العلاوات والترفيعات ومخصصات الصرف المعنية بالمشاريع في حال عدم تمرير الموازنة الاتحادية، يعد مخالفة إجرائية.وتشرع المالية في بداية كل عام إلى اعتماد مبدأ الصرف على قاعدة 1/ 12، الذي يوقف كل الآليات المالية وتكتفي بصرف المرتبات الشهرية للموظفين فقط.واعتبر الخبير القانوني حيدر الصوفي […]

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