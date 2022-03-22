مدير مفتشية آثار ذي قار يقدم “طلب إعفاء” من منصبه

2022/03/22 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفاد مصدر مطلع، في ذي قار ،الثلاثاء، بتقديم مدير آثار وتراث المحافظة، عامر عبد الرزاق، قدم طلب اعقاء من المنصب، إلى الهيئة العامة للآثار في وزارة الثقافة.وقال المصدر لوكالة /المعلومة/، ان ” مدير آثار وتراث المحافظة، عامر عبد الرزاق تعرض الى ضغوط كبيرة في الآونة الأخيرة، من كبار المسؤولين في وزارة الثقافة”.[…]

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