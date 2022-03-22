مصرع 16 قروياً في هجوم لـ

2022/03/22 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة النيجيرية، مقتل 16 قروياً على الأقل في هجوم شنه الأحد مسلّحون في شمال غرب البلاد، في أحدث حلقة من مسلسل العنف الذي تنسبه السلطات إلى عصابات إجرامية يطلق على أفرادها اسم "قطاع طرق".

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