العمل تعلن عن اجراء للقضاء على الرواتب المزدوجة

2022/03/22 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن استعدادها لإطلاق المنصة التشاركية للبيانات، فيما تعهدت بالقضاء على حالات التزوير وتسلم أكثر من راتب عبر هذه المنصة.وقالت وكيل الوزارة عبير مهدي الجلبي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة استكملت استعداداتها لإنجاز المنصة التشاركية للبيانات بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، […]

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