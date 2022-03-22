الزراعة تواجه احتمالية عودة نقوق الأسماك بـ”إجراءات احترازية”

2022/03/22 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذرت وزارة الزراعة، الثلاثاء، من عودة ظاهرة نفوق الأسماك مع موسم الربيع المقبل في بغداد والمحافظات، فيما اشارت الى اتخاذ إجراءات احترازية.وقالت مديرة قسم الإعلام زينب رحيم حسين في حديث لـ”الصباح”: إنه “ومع بداية موسم الربيع في البلاد والتغير في درجات الحرارة خلال الليل والنهار، فهناك احتمالية لعودة ظاهرة نفوق الاسماك التي تحدث […]

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