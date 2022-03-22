2022/03/22 | 10:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت الممثلة الأُممية الخاصة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، جيران العراق للمشاركة في مناقشات هادفة حول تقاسم المياه وإدارة الموارد.وقالت بلاسخارت في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمياه 2022، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “في كل مكانٍ على كوكبنا، الماء هو سر الحياة، وفي العراق، يكتسي توافر الموارد المائية وإدارتها بشكلٍ […]

ظهرت المقالة بمناسبة اليوم العالمي للمياه..



بلاسخارت تدعو جيران العراق لحل مشاكل الموارد المائية أولاً على ايرث نيوز.

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