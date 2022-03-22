بمشاركة العراق.. انطلاق أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

2022/03/22 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ في إسلام آباد بمشاركة العراق.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ انطلقت اليوم في إسلام آباد بمُشارَكة وزير […]

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انطلاق أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي أولاً على ايرث نيوز.

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