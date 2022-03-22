بعد الإعلان عن اكتشاف 5 مقابر فرعونية تعود لـ4000 عام بمصر..كيف تبدو من الداخل؟

2022/03/22 | 10:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن تفاصيل اكتشاف خمس مقابر أثرية في حالة جيدة من الحفظ تخص موظفي كبار في عصر الدولة القديمة، وتعود إلى نحو 4000 عام، وذلك في جنوب سقارة بمحافظة الجيزة.

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