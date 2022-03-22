مقاومون فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال شمال الضفة

2022/03/22 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أطلق مقاومون فلسطينيون، النار على قوات الاحتلال الصهيوني قرب الجدار الفاصل شمال الضفة المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مقاومين استهدفوا بالرصاص قوات العدو قرب الجدار الفاصل في قرية العَرَقة غرب جنين، دون الحديث عن تفاصيل أخرى.وتعد ثاني عملية خلال يوم، حيث وقعت عملية إطلاق نار أخرى نفذها مقاومون استهدفت قوات العدو القريبة من […]

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