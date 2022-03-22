2022/03/22 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدية الناصرية توقف ترويج معاملات قطع الأراضي الجديدة وتوضح السبب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية الناصرية توقف ترويج معاملات قطع الأراضي الجديدة وتوضح السبب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية الناصرية توقف ترويج معاملات قطع الأراضي الجديدة وتوضح السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).