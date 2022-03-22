2022/03/22 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال مجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلامي بإسلام آباد.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بمُشارَكة وزير الخارجيَّة فؤاد حسين انطلقت أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ في إسلام آباد تحت عنوان: (بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة العراق.. انطلاق أعمال مجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ‬⁩ بإسلام آباد - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة العراق.. انطلاق أعمال مجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ‬⁩ بإسلام آباد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).