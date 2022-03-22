الصفيق على تراكم الجثث - عذري مازغ

2022/03/22 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ لم أرى في حياتي مثل رئيس أوكرانيا، لسبب بسيط هو انه متمسك بالأمل في تحطيم وهدم كل اوكرانيا، إنه بالفعل فنان بالغريزة، يرى المباني تتساقط أمامه ويعتقد أنها عمل دراماتي سينمائي، يبتهل لنواب برلمانيون عبر دول العالم لإنقاذ أوكرانيا لينال الصفيق، يراهن بعظمة الدول العظمى الأخرى على ان تنخرط في مأساة شعب يتشرد بسبب الحرب مقابل تصفيقات برلمانية على الفضاء الإفتراضي، إنها بالفعل المأساة !ماساة ان ينت ......





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