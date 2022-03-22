الامم المتحدة : تخفيض المياه من البلدان المجاورة يمثل تهديداً خطيراً للعراق

2022/03/22 | 10:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الممثلة الأُممية الخاصة في

العراق جينين هينيس بلاسخارت ،إن

انخفاض هطول الأمطار، ونقص المياه،

وتملّح التربة والمياه، والإدارة غير

الفعّالة للموارد، والنمو السكاني،

كُلّها عواملُ أثّرت في جميع أنحا

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