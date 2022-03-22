إضافة الى مهام عمله.. الغانمي يباشر بمهام وزير الهجرة والمهجرين

2022/03/22 | 11:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الهجرة والمهجرين.

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