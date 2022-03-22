زاوية لا نراها عادة.. شاهد كيف تفاعلت كلاب برية وفيلة مع كاميرا على سطح سيارة متحركة

2022/03/22 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوثق المصور هاري فلاشوس، مقاطع فيديو تعكس الحيوانات البرية في حدائق زامبيا الوطنية، ولكن من زاوية لا يراها عادة غالبية الأشخاص.وبدوره، يقوم فلاشوس بتثبيت الكاميرا على سطح سيارة متحركة حتى يستطيع الاقتراب من الحيوانات بحرية، دون إزعاجها!

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