المنافذ الحدودية تحصي مجمل المخالفات المرصودة خلال شباط الماضي

2022/03/22 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، بالتصدي الى 299 حالة فساد وتهريب خلال شهر شباط في المنافذ الحدودية.

وقال بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، ان "خلال شهر شباط تم إحالة (299) حالة تضمنت (ضبط مخدرات ومواد مخالفة لشروط وضوابط الأستيراد ومعاملات كمركية مزورة وإلقاء القبض على مطلوبين وضبط واتلاف مستلزمات وأغلفة طبية ومواد غذائية ومحاصيل زراعية وإعادة الاصدار لمواد ثبت فشلها في اختبار الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية كما تم منع تهريب عجلات دون الموديل المسموح ".

وأضاف "تم تشكيل لجان من الجهات المختصة وتنظيم محاضر ضبط أصولية والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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