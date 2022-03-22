ديالى تكشف حقيقة تهريب المنتجات النفطية إلى كردستان العراق - عاجل

2022/03/22 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أوضحت دائرة المنتجات النفطية في ديالى، اليوم الثلاثاء، حقيقة تهريب المنتوجات الى كردستان العراق.

وقال مدير دائرة المنتجات حيدر العامري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محطات الوقود في كل مدن ديالى تعمل بشكل طبيعي وليس هناك اي ازمة او طوابير تقف امامها ومفتوحة امام كل وسائل الاعلام للاطلاع ميدانيا".

وأضاف ان "الوقود متوفر ووفق الاسعار الحكومية المعتمدة من قبل وزارة النفط"، مشيرا الى ان "الحديث عن تهريب الوقود الى كردستان العراق غير دقيق وهي شائعات مغرضة والدليل عدم وجود اي ازمة في اي محطة داخل مدن ديالى".

ولفت الى ان "الطوابير التي برزت قبل شهرين كانت بسبب تأخر التجهيز لبعض الوقت وتم تجاوزه في حينه وعاد الوضع طبيعي جدا"، مبينا ان "الحصة مفتوحة لكل المركبات بالتزود بالوقود وليس هناك حجم محدد في اي محطة".

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