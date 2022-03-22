العراق يخاطب دول المنبع ويدعوها لتفهم احتياجاته المائية

2022/03/22 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعا وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الثلاثاء، دول المنبع للتعاون في مجال ادارة مياه الانهر المشتركة وتفهم احتياجات العراق المائية.وذكر بيان لوزارة الموارد تلقته (بغداد اليوم) ان "الحمداني شارك في الجلسة الوزارية عالية المستوى ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار 2022"، مؤكداً خلال كلمة خاصة ألقاها في الجلسة على ان "العراق عانى خلال العقود الأخيرة من تاثيرات التغير المناخي التي تسببت في موجات جفاف متكررة في وقت يشهد فيه البلد تضاؤلا في تدفقات المياه من دول المنبع وترديا في نوعيتها وتاثير ذلك سلبا على القطاع الزراعي كونه المستهلك الأكبر للمياه من إجمالي الاستخدام المحلي علاوة على تضرر منشآت العراق المائية بسبب سيطرة عصابات داعش عليها بعد عام 2014".

ووجه الوزير "دعوة دول المنبع للتعاون في مجال ادارة مياه الانهر المشتركة وتفهم احتياجاته المائية وأثر تناقص الواردات المائية وتردي نوعيتها على أمن البلد المائي والغذائي"، مشيراً الى انه "تم التطرق ايضا الى مساعي العراق الحثيثة للانتقال التدريجي الى الاقتصاد الأخضر المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة انسجاما مع اتفاقية باريس للمناخ وتناغما مع مخرجات مؤتمر غلاسكو للمناخ لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتأكيد على التمسك بالاعراف والقوانين الدولية التي تدعو الى التعاون بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتعظيم مبدأ تحقيق المنافع المتبادلة خصوصا وان العراق هو أحد اعضاء اتفاقية نيويورك الاطارية للمياه العابرة للحدود 1997 وفي خطواته الأخيرة للانضمام الى اتفاقية المياه/ هلسنكي 1992".

ولفت البيان الى ان "وزير الموارد أشار الى توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه التي أكدت على حقوق دول المصب أسوة بدول المنبع مع تقاسم المنفعة والضرر وتحمل المسؤولية المشتركة للدول المتشاطئة في إدارة المياه بالشكل الذي يؤمن حقوق الجميع ويضمن امنها المائي والغذائي".

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