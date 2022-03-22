دولة القانون: الصدر يمارس الترهيب والترغيب مع النواب المستقلين 

2022/03/22 | 11:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وصف ائتلاف دولة القانون , الثلاثاء , تغريدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر امس الاثنين بانها مارست لغة الرغيب والترهيب مع النواب المستقلين, مؤكدا ان التغريدة تبين للجميع بان السيد الصدر والمتحالفين معه يعشون حالة من القلق الكبير بتحقيق النصاب في جلسة السبت المقبل .تابع قناة “المعلومة ” على […]

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