2022/03/22 | 11:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 5 متهمين مطلوبين للقضاء بينهم اثنين بالإرهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/22 | 11:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين مطلوبين للقضاء بينهم اثنين بالإرهاب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 5 متهمين مطلوبين للقضاء بينهم اثنين بالإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).