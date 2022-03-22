برشلونة يتفق مع فرانك كيسي

2022/03/22 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي برشلونة نجح في حسم صفقة مميزة من الدوري الإيطالي.وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن “برشلونة توصل إلى اتفاق مع اللاعب فرانك كيسي من أجل الظفر بخدماته في صفقة مجانية نهاية الموسم الحالي”.وأشارت الشبكة إلى أن “برشلونة توصل إلى اتفاق مع كيسي حول العقد المرتقب في الكامب […]

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