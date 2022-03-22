الاتصالات تبين أسباب ضعف الانترنت في الرصافة

2022/03/22 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عزت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، ضعف خدمة الانترنت في مناطق عدة من جانب الرصافة خلال اليومين الماضيين، إلى أعمال صيانة تجريها الشركات المنفذة لمشروع الكيبل الضوئي بهدف تقوية الخدمة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

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