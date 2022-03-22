تركيا تستقبل يخت الملياردير الروسي أبراموفيتش

2022/03/22 | 11:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل يخت يملكه الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، إلى ميناء في تركيا التي لم تنضم للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو والتي طالت أيضا مالك نادي تشليسي لكرة القدم وأثرياء آخرين مقربين من الكرملين.

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