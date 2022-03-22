حراك لحل مشكلة تشيلسي قبل نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

2022/03/22 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتوقع نادي تشيلسي الآن الحصول على الدعم الكامل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس.وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: “نأمل أن يكون لدينا حشد كبير من الجماهير في كل من الدور قبل النهائي لكأس الإمارات لكرة القدم على استاد ويمبلي”.وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “إندبندنت” الإنجليزية: “هذا يشمل تذاكر […]

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