تجدد القصف التركي على قرى دهوك

2022/03/22 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك… جددت الطائرات التركية، الثلاثاء، قصفها لمناطق مختلفة من قرى إقليم كردستان، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد نوروز.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مصدر محلي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن ” طائرات حربية تركية، قصفت ليلة أمس مواقع مختلفة واقعة شمالي محافظة دهوك”.وأضاف أن “القصف استهدف جبل متين […]

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