الزراعة: الخزين الحالي من الحنطة لا يتجاوز الثلاثة أشهر

2022/03/22 | 11:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- وسام الملاكشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن خطة للتوسع بزراعة الحنطة وصولاً الى الاكتفاء الذاتي، فيما أشارت الى أن الخزين الحالي لا يتجاوز الثلاثة أشهر.وقال وزير الزراعة محمد مهدي الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوزارة استبشرت خيراً من خلال دعم رئيس الوزراء للقطاع الزراعي وإيقاف عملية الاستيراد العشوائي والالتزام بالروزنامة الزراعية".وأضاف أن "حصاد الحنطة لهذا الموسم نتوقع أن يصل الى 3 ملايين طن بانخفاض 500 ألف طن عن العام الماضي"، مبيناً أن "هناك خزيناً حالياً لدى وزارة التجارة لا يتجاوز الثلاثة أشهر ".وتابع أن "هناك خطة للتوسع في الموسم الزراعي المقبل من أجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي".وكشفت وزارة الزراعة، في وقت سابق، عن مساعٍ لزيادة إنتاج محصول الحنطة.

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