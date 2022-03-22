تجربة المصارف الخاصة في خدمة المجتمع (صندوق تمكين انموذجا)

2022/03/22 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين) هذه الايام التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك بالتحضير بتنفيذ برنامج واسع في هذ الشهر الفضيل واهم ما في البرنامج تمويل توزيع 18 الف سلة غذائية للأسر المتعففة في بغداد وجميع المحافظات بالتنسيق مع فرق تطوعية شبابية تحت اشراف البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية.وتأتي هذه الفعاليات لكي يتوج صندوق تمكين نشاطاته وفعالياته المختلفة خلال النواة الماضية والمستمرة لخدمة التنمية والمجتمع.

لقد تأسس صـنـدوق الــمــبــادرات المجتمعية “تمكين”، لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي الاقتصادية والمجتمعية الواردة في قانونه 56 لسنة 2004، والتي تتضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع .



ويتحقق ذلك بدعم المجتمع اقتصاديا وإنسانيا وثقافيا، عبر المبادرات التي يقدمها البنك المركزي والمصارف والجهات الساندة لتحقيق الهدف الاقتصادي والمجتمعي في آن واحد ودعم الحالات الإنسانية للمواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة المركبة والمتراكمة التي شهدتها البلاد .



بسبب تراجع الخدمات العامة المقدمة ، وكذلك بسبب هـبـوط أسـعـار النفط الذي يعتمد عليه الاقـتـصـاد العراقي بشكل شبه رئيسي.



وانتشار جائحة كورونا .

ويُمَوَّل صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" عبر اشتراكات شهرية من المصارف الخاصة العراقية، وشركات الصرافة، وشركات الدفع الالكتروني ، وتودع هذه الأموال في حساب مستقل داخل البنك المركزي العراقي، وتصرف عبر لجنة مختصة تضم في عضويتها البنك المركزي والمصارف ودائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتأتي أهمية صندوق المبادرات ”تمكين“ من سعيه إلى دعم المجتمع عبر: إنعاش الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتشغيل الايدي العاملة، وتمكين الشبابودعم الحالات الإنسانية والثقافية والمجتمعية والفنية والبيئية

وبلغ مجموع المبادرات التي دعمها صندوق "تمكين" منذ أنشاءه وحتى الان، مئات المبادرات الاقتصادية وإلانسانية والثقافية والمجتمعية، واعتمدت المبادرات على دعم الشباب العراقي وتطويره بمختلف القطاعات التعليمية والتربوية والخدمية والصحية وغيرها.



وان ابرز

المجالات التي ساهم فيها صندوق تمكين هي :

١‐الحالات الإنسانية والاجتماعية.

والتي ازدادت في السنوات الماضية نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

٢‐ المجالات الاجتماعية

ودعم قطّاع التربية والتعليم.

٣‐ حماية البيئية

مكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة الزراعة.

بإطلاق ”مبادرة مكافحة التصحر“.



وهي مبادرة تتضمن زراعة مليوني شتلة في جميع محافظات البلد التي تعاني من هذه المشكلة، مع تجهيز المساحات المزروعة بشبكات ري بالتنقيط.

٤‐ الدعم المقدم للثقافة والإعلام والفنون .وان ابرز المشاريع الثقافية هو انجاز تأهيل وتطوير شارع المتنبي (قلب الثقافة العراقية)

٥ - تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية واعادة الاعمار.

* مستشار اقتصادي ومصرفي

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