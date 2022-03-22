2022/03/22 | 11:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فسرت أسباب انخفاض الإصابات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة، تجاوز العراق ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "انخفاض نسب الإصابات بفيروس كورونا جاء بعد تجاوز العراق ذروة الموجة الرابعة والآن نتجه نحو انحسارها".

ورجح البدر احتمالية "ظهور سلالات جديدة وموجات أخرى لفيروس كورونا"، مبينًا أنّ "ذلك يعني أننا ضمن المرحلة الخطرة"، مشددًا على ضرورة "الالتزام بالإجراءات الصحية وارتداء الكمامة وأخذ اللقاح للوقاية من متحورات كورونا".

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 21 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 262 إصابة جديدة، وحالتي وفاة.

اقرأ/ي أيضًا:

العراق يسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة تسجل أكثر من 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق يتجه نحو انحسار الموجة الرابعة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: العراق يتجه نحو انحسار الموجة الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).