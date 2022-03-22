اتحاد الكرة يوضح حقيقة إعادة مباراة الإمارات إلى بغداد

2022/03/22 | 11:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف الاتحاد العراقي بكرة القدم، حقيقة إعادة مباراة لمنتخب الوطني أمام الإمارات في تصفيات كأس العالم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المتحدث باسم الاتحاد أحمد الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم مازال متواصلاً مع الاتحادين الدولي والآسيوي لرفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية”.[…]

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