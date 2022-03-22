أوكرانيا: من زرع الريح حصد العاصفة: إطلالة على الحصاد في ظل الوضع الحالي - مشعل يسار

2022/03/22 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار 21/3/2022ثلاثة أسابيع من العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا ستكون لها بالفعل عواقب طويلة المدى على الاقتصاد العالمي.



ونحن لا نتحدث هنا عن تكلفة النفط أو الفحم أو الغاز الطبيعي - فقد سجلت الأسعار أعلى أرقام لها تاريخياً وهذا بات على كل شفة ولسان.



ومع ذلك، فإن الجانب العسكري البحت للتأثير في أسعار الوقود ليس هو الحاسم: فلا تزال أنابيب ضخ الغاز الأوكرانية نفسها تضخ الغاز ا ......





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