2022/03/22 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يقف العراق الآن على مفترق طرق في تقرير مصيره الحالي والمستقبل وذلك من خلال تحديد موقف النواب المستقلون في تقرير مصير العراق بين مرحلتين أما التوافقية التي تعيد السيناريو القديم للحكم في العراق الذي سبب للعراق وطن وشعب المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري وانفلات السلاح والجوع والفقر والحرمان والتهجير للكفاءات والشباب بسبب البطالة واقتصاد ريعي جعل الشعب استهلاكي غير منتج وتفشي ظاهرة المخد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب المستقلون وتقرير مصير العراق وطن وشعب - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب المستقلون وتقرير مصير العراق وطن وشعب - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).