بعد تغريدة الصدر.. 8 نواب مستقلين جدد يلتحقون بالاطار التنسيقي

2022/03/22 | 12:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قرر تحالف العراق المستقل , الثلاثاء, حضور نوابه المستقلين جلسة السبت المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية , فيما اكد التحاق ثمانية نواب مستقلين من خارج تحالفه الى الاطار التنسيقي عدا النواب المستقلين ممن لديهم التزام سابق مع الاطار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو التحالف […]

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