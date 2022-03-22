حرس الحدود: احباط محاولة تسلل ٢٠ شخصا عبر الشريط الحدودي

2022/03/22 | 12:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة حرس الحدود اليوم الثلاثاء، عن احباط محاولة تسلل 20 شخصا عبر الشريط الحدودي.وقالت القيادة في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “استكمالا للجهود الأمنية المميزة التي يبذلها لواء حرس حدود العشرين، ووفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات اللواء، تمكتت قطعات الفوج الثاني من إلقاء القبض على (٢٠) شخصا حاولوا أجتياز الشريط الحدودي […]

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