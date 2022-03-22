مناظرة بين جمهوريين تأخد منحى صادم.. شاهد انفجار مرشحين بوجه بعضهما

2022/03/22 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه مرشحان جمهوريان لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي أثناء مناظرة تمهيدية، حيث اتهم أمين الخزانة السابق جوش ماندل المستثمر المصرفي مايك غيبونز بنقل أعمال من أوهايو إلى الصين وامتلاك أسهم في النفط الصيني.

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