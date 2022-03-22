مدير عام الفضائية الروسية :مؤسستنا قد تتسبب بإفلاس OneWeb البريطانية

2022/03/22 | 13:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” أن شركة OneWeb البريطانية ستفلس بعد أن رفضت “روس كوسموس” حمل أقمارها إلى الفضاء بصواريخ روسية.ويقول روغوزين، “لن يتمكنوا بعد الآن من إطلاق أقمار OneWeb من مطار بايكونور أو من مطار كورو في غويانا الفرنسية.و ستعلن إفلاسها بسبب الخسائر التي تتكبدها”.[…]

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