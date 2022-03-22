2022/03/22 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور الأقمار الصناعية قصف المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران نفس خزان النفط في مدينة جدة السعودية الذي استهدفوه قبل عامين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور جديدة لآثار هجمات الحوثي على مواقع النفط السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور جديدة لآثار هجمات الحوثي على مواقع النفط السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).