النزاهة تضبط حالات تلاعب كبرى في دائرة ضريبة الفلوجة

2022/03/22 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط حالات

تلاعبٍ كبرى في ضريبة الفلوجة بمحافظة

الأنبار، مُبيّنةً قيام مسؤولٍ في

دائرة الضريبة بالتلاعب بمبالغ

الضريبة، فضلاً عن الاحتفاظ بسجلاتٍ

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