بمطرقة على رأسها.. قتل زوجته ووقع بقبضة الامن

2022/03/22 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن

زوج اقدم على قتل زوجته في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "زوج ضرب زوجته البالغة من

العمر نحو 50 سنة بمطرقة على راسها في سوق

ناحية السعدية

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