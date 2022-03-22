انتشال جثتي طفلين من مشروع قناة الجيش في بغداد

2022/03/22 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتشال جثتي طفلين من مشروع قناة الجيش في العاصمة بغداد.

قال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم انتشال جثتي طفلين من مشروع قناة الجيش في العاصمة بغداد".وأضاف ان "الطفلين غرقا اثناء سباحتهم داخل المشروع".واشار الى ان "الجثث تم تسليمها الى احدى المستشفيات تمهيدا لتسليمها الى ذويهم".

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