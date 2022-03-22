رجل ينهي حياة زوجته بـ'مطرقة' على رأسها في ديالى

2022/03/22 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل امرأة على يد زوجها في ناحية السعدية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "مشادة كلامية بين زوج وزوجته تطورت الى الضرب، حيث أقدم الزوج على ضرب زوجته بمطرقة على رأسها وفارقت الحياة على الفور".وأضاف، أن "قوة أمنية توجهت الى مكان الحادثة وتم اعتقال الزوج".

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