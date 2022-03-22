مسلحون يقتحمون منزل منتسب ويسرقون 20 مليون دينار في بغداد

2022/03/22 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باقتحام منزل منتسب في وزراة الداخلية من قبل مسلحون مجهولون وسرقة 20 مليون دينار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اقتحام منزل منتسب في وزارة الداخلية ضمن منطقة الحبيبية/ دور الضباط".واضاف أن "المسلحو سرقوا مبلغ مالي قدره ٢٠ مليون دينار عراقي وعجلة نوع كيا فورتي ولاذوا بالفرار".

يشار الى ان المنزل خالي من ساكنيه.

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