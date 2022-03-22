خلال يوم واحد.. الطيران الروسي يدمر 137 منشأة عسكرية أوكرانية

2022/03/22 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف في بيانه اليومي، إن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام […]

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