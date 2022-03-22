في ذكرى الاحتلال.. مطالبات بمقاضاة السعودية والكويت لتمويلهما غزو العراق

2022/03/22 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الوزير السابق وائل عبد اللطييف، الثلاثاء، وجود احقية قانونية للعراق بشان المطالبة بالتعويضات من دول الخليج التي ساهمت ومولت الغزو الأميركي للعراق، مبينا ان المحكمة الاميركية منحت القوات الاميركية حصانة لقواتها دون حقوق قانونية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عبد اللطيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العراق باستطاعته […]

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